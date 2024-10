Mattarella “Essenziale la collaborazione tra le istituzioni” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Il primo Festival, due anni orsono, aveva al centro il riconoscimento della Conferenza quale organo comune delle Regioni e delle Province autonome, sulla base di un’intesa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Si intendeva rafforzare la Conferenza quale foro di collaborazione e dialogo tra queste istituzioni per il coordinamento delle scelte e l’assunzione di posizioni comuni. Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. Unlimitednews.it - Mattarella “Essenziale la collaborazione tra le istituzioni” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Il primo Festival, due anni orsono, aveva al centro il riconoscimento della Conferenza quale organo comune delle Regioni e delle Province autonome, sulla base di un’intesa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Si intendeva rafforzare la Conferenza quale foro die dialogo tra questeper il coordinamento delle scelte e l’assunzione di posizioni comuni. Tra lee all’interno dellela, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Repubblica Sergionel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patarnello - Mattarella tace. Poi la frase : "Essenziale" - una bordata alle toghe e al governo? - Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio. Le politiche ambientali, conclude il capo del Quirinale, "vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Le politiche ambientali devono salvaguardare le condizioni personali e sociali più deboli". (Liberoquotidiano.it)

Mattarella : “Collaborazione tra istituzioni essenziale per vita democratica” - . Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle regioni e delle province autonome, in corso a Bari. “Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. (Lapresse.it)

Mattarella : la sanità risorsa preziosa e pilastro essenziale - “Il Servizio sanitario nazionale costituisce una risorsa preziosa ed è pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, nella sua duplice accezione di fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La sua efficienza è frutto delle risorse dedicate e dei modelli organizzativi applicati, responsabilità, quest’ultima, affidata alle Regioni”. (Italiasera.it)