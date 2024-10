Maltempo in Emilia-Romagna: Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteorologica in Emilia-Romagna ha nuovamente assunto toni drammatici, colpendo duramente la città di Bologna e le aree circostanti. Nei giorni scorsi, le abbondanti precipitazioni hanno portato a eventi di Maltempo che richiamano alla memoria le difficoltà affrontate nel 2023. Con circa 175 millimetri di pioggia caduti in poche ore, la regione ha visto un incremento senza precedenti delle operazioni di emergenza, con i vigili del fuoco impegnati in ben trecento interventi. Le criticità a Bologna e nei dintorni Bologna, una delle città più colpite, ha assistito a una rapida escalation delle problematiche legate al Maltempo. Le strade si sono rapidamente allagate, creando situazioni di pericolo per gli automobilisti e i pedoni. Gaeta.it - Maltempo in Emilia-Romagna: Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteorologica inha nuovamente assunto toni drammatici, colpendo duramente la città die le aree circostanti. Nei giorni scorsi, le abbondanti precipitazioni hanno portato a eventi diche richiamano alla memoria le difficoltà affrontate nel 2023. Con circa 175 millimetri di pioggia caduti in poche ore, la regione ha visto un incremento senza precedenti delle operazioni di emergenza, con i vigili del fuoco impegnati in ben trecento interventi. Le criticità ae nei dintorni, una delle città più colpite, ha assistito a una rapida escalation delle problematiche legate al. Le strade si sono rapidamente allagate, creando situazioni di pericolo per gli automobilisti e i pedoni.

Alluvione in Emilia Romagna - l’angoscia dei residenti di Pianoro : “Seconda volta - siamo disperati” - it di un residente di Pianoro, tra Modena e Bologna, una delle zone più colpite dal maltempo e dall'alluvione che in queste ore ha interessato l'Emilia Romagna. Siamo veramente disperati" è lo sfogo a Fanpage. Continua a leggere . È stata anche peggiore della scorsa alluvione. "Questa è la seconda volta nel giro di neanche un mese. (Fanpage.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. . . L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Secondo quanto ricostruito,. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. (Gazzettadelsud.it)

