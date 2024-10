Lecce-Fiorentina infortunio Gudmundsson | problema muscolare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Brutta notizia in casanel primo tempo del match del Via del Mare contro il. Al 7? Albertsi è fermato per un, dopo aver riconquistato palla a centrocampo: sull’appoggio col piede sul terreno, l’islandese si è toccato il flessore e si è accasciato a terra, chiedendo subito l’intervento dello staff medico viola. L’ingresso dei soccorsi è stato immediato, maha fatto cenno di non riuscire a continuare. L’attaccante, ex Genoa, è riuscito ad abbandonare il campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente e con l’aiuto dei medici della. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’: il timore è che ci sia una lesione. I controlli chiariranno però gli eventuali di recupero. Al suo posto è entrato Beltran.