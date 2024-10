Spazionapoli.it - Il DS dell’Empoli Gemmi mette nel mirino l’arbitraggio, attacco in diretta: avete sentito?

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il dsin dubbio la scelta del direttore di gara:totalmente contrario sulla decisione arbitrale. La vittoria del Napoli sull’Empoli allo stadio Castellani ha scatenato diverse polemiche riguardo all’assegnazione del calcio di rigore che ha regalato i 3 punti ai ragazzi di Antonio Conte. Una partita dura con la conseguente vittoria sporca che ha permesso al Napoli di allungare sulla Juventus, uscita con un risultato utile contro la Lazio. In merito alla decisione di assegnare il calcio di rigore, il direttore sportivo, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Empoli-Napoli,duro: “Rigore? Non c’è nessun contatto” Gli azzurri di Antonio Conte, nonostante una partita molto complicata e tutt’altro che brillante, sono riusciti a guadagnare terreno sulle inseguitrice e 3 punti utili per il morale.