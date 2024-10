Film Impresa 2025, nuova presidente della giuria Caterina Caselli (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La terza edizione del Premio Film Impresa è ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma. Si è da poco infatti concluso il talk “Il Cinema come Industria” l'evento ospitato presso lo spazio 'Lazio terra di Cinema della Regione Lazio' - AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, durante il quale è stato reso noto che Caterina Caselli presiederà la giuria della prossima edizione in programma nel 2025. Icona della musica e produttrice di grande successo, Caterina Caselli ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce, Caselli si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale. Liberoquotidiano.it - Film Impresa 2025, nuova presidente della giuria Caterina Caselli Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La terza edizione del Premioè ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma. Si è da poco infatti concluso il talk “Il Cinema come Industria” l'evento ospitato presso lo spazio 'Lazio terra di CinemaRegione Lazio' - AuditoriumArte, Auditorium ParcoMusica, durante il quale è stato reso noto chepresiederà laprossima edizione in programma nel. Iconamusica e produttrice di grande successo,ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce,si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale.

Film Impresa 2025 - nuova presidente della giuria Caterina Caselli - L'iniziativa di questo pomeriggio ha seguito due importanti appuntamenti ai quali il Premio Film Impresa di Unindustria è già stato protagonista nell'ultimo periodo: prima l'ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, durante la quale Giampaolo Letta e Mario Sesti hanno consegnato alla regista francese Anne-Sophie Bailly il Premio Film Impresa – Special ... (Iltempo.it)

Film Impresa 2025 - nuova presidente della giuria Caterina Caselli - Premio Film Impresa è un'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria, che come sempre sarà dedicata ai film d'impresa (corti e mediometraggi, di finzione e documentari, narrativi e sperimentali) che raccontano la vita delle aziende di oggi e di chi le vive dall'interno, la passione creativa dell'impresa, il rapporto con il territorio in cui si insediano, la ... (Liberoquotidiano.it)

Festa del Cinema di Roma. Premio Film Impresa annuncia Caterina Caselli come Presidente di Giuria - “Oggi prende ufficialmente il via la prossima edizione di Premio Film Impresa, che svolge la sua prima tappa presso lo spazio “LAZIO TERRA DI CINEMA” della Regione Lazio, proprio la regione che nella città di Roma trova la capitale dell’audiovisivo in Italia, saldando ancora di più il legame tra cinema e impresa che, come sempre, sarà protagonista anche nell’edizione del 2025”. (Romadailynews.it)