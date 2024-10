Gaeta.it - Emergenza meteo a Bologna: 175 millimetri di pioggia in 10 ore causano allagamenti e tragedie

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un violento eventorologico ha colpitoe i comuni limitrofi, portando a una situazione disenza precedenti. In sole dieci ore, la città ha registrato un'alluvione che ha provocato il risveglio del torrente sotterraneo Ravone, con conseguenze devastanti per la popolazione e il territorio. Situazionerologica critica e cause dell'alluvione Nelle ultime ore,è stata investita da un'intensache ha portato a un accumulo straordinario di 175d'acqua. Questo fenomeno atmosferico, secondo irologi, è il risultato di un sistema temporalesco che ha colpito l'area, generando precipitazioni abbondanti e persistenti. Laha superato le capacità di drenaggio del suolo, in gran parte già saturo, spegnendo ogni possibilità di smaltimento naturale dell'acqua.