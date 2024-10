Anteprima24.it - De Luca chiama il Fortore ‘Africa’, la Lega: “Volgare e offensivo”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “re Africa ilè un’offesa ad un’area vasta dove vivono e operano professionisti, imprenditori importanti, validi giovani e onesti lavoratori ma anche ad un grande continente che da anni, nonostante i ritardi, ha accettato sfide ed opportunità. Il presidente De, che vive fuori dalla realtà, ancora una volta ha usato un lessico presuntuoso e dispregiativo, ha preso in giro con termini ingiuriosi i residenti di un comprensorio ai quali, invece, avrebbe dovuto chiedere soltanto scusa per quanto la Regione non ha fatto in termini di infrastrutture e servizi. Ma è ancora più grave che tra i suoi sodali nessuno ha osato contraddirlo, nessuno ha detto una parola per difendere ildalle offese del decadente sceriffo De”.