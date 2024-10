Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, la piena dell’Idice manda Budrio sott’acqua: le immagini dal drone

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 -, di nuovo, a. L’acqua è arrivata in punti mai colpiti in precedenza. Molte le strade chiuse sul territorio. Ladell'Idice ha allagato il Centro protesi Inail di Vigorso. La strada che porta all'istituto è chiusa, ma l'acqua poi si è diretta anche verso il capoluogo. Colpiti la caserma dei carabinieri e il palazzetto dello sport, dove solitamente viene allestito il punto di accoglienza. Anche stavolta erano già state preparate le brandine, ma i militari e la Protezione civile hanno poi smontato tutto spostando il punto di accoglienza alla bocciofila. L'esercito e la Protezione Civile disallestiscono le brande al palazzetto per spostarsi alla bocciofila di