A Mondolfo il concerto del celebre organista Roberto Bonetto

(Di domenica 20 ottobre 2024)(PU), 20 ottobre 2024 – L’Insigne Collegiata Parrocchiale di Santa Giustina, a, ospiterà oggi (domenica) pomeriggio, dalle 18,15, la quinta tappa della rassegna “Castelli d’Aria”. Protagonista sarà l’veronese, diplomatosi al Conservatorio di Padova in organo e composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Renzo Buja e autore di un’intesa attività concertistica non solo in Italia, ma anche in Austria, Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Svezia, Polonia, Spagna, Portogallo e Giappone.