Wolf Man: il trailer italiano del film horror Blumhouse (Di sabato 19 ottobre 2024) Universal Pictures ha condiviso ieri il trailer italiano di Wolf Man, il nuovo film horror targato Blumhouse Productions. Il film si appresta ad offrire un nuovo spaventoso sguardo ad uno dei “mostri cinematografici” più amati dal grande pubblico. Per l’occasione Universal è tornata a collaborare, dopo il successo di pubblico e critica di “L’uomo invisibile“, con il super produttore Jason Blum e col regista Leigh Whannell. Di seguito vi proponiamo il trailer di Wolf Man. Wolf Man e le note di produzione E se qualcuno che amate diventasse qualcos’altro?Dalla Blumhouse e dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell, creatori dell’agghiacciante racconto di mostri L’uomo invisibile, arriva un nuovo terrificante incubo: Wolf Man. Universalmovies.it - Wolf Man: il trailer italiano del film horror Blumhouse Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Universal Pictures ha condiviso ieri ildiMan, il nuovotargatoProductions. Ilsi appresta ad offrire un nuovo spaventoso sguardo ad uno dei “mostri cinematografici” più amati dal grande pubblico. Per l’occasione Universal è tornata a collaborare, dopo il successo di pubblico e critica di “L’uomo invisibile“, con il super produttore Jason Blum e col regista Leigh Whannell. Di seguito vi proponiamo ildiMan.Man e le note di produzione E se qualcuno che amate diventasse qualcos’altro?Dallae dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell, creatori dell’agghiacciante racconto di mostri L’uomo invisibile, arriva un nuovo terrificante incubo:Man.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wolf Man - annunciata la classificazione del film di Leigh Whannell - Il regista l'ha descritto come un vero e proprio film horror e l'obiettivo è certamente far meglio del remake del 2010, considerato mediocre da stampa e spettatori, con protagonista il premio Oscar Benicio del Toro. Il film è diretto da Leigh Whannell. I fan del cinema dell'orrore attendono con ansia la nuova spaventosa rivisitazione del classico Wolf Man, in cui un uomo e la sua famiglia sono ... (Movieplayer.it)

Wolfs - Lupi Solitari : il film con Clooney e Pitt diventa il più visto di sempre su Apple TV+ - Wolfs - Lupi Solitari, con star George Clooney e Brad Pitt, è diventato il film più visto di sempre nella storia di Apple TV+. Secondo le fonti di …. Apple TV+ ha annunciato che Wolfs - Lupi Solitari, diretto da Jon Watts e con star George Clooney e Brad Pitt, è il film più visto di sempre sulla piattaforma. (Movieplayer.it)

I migliori film con George Clooney - da Syriana a Ocean's Eleven e Wolfs - Da Fratello, Dove sei? a Gravity, da Tra le nuvole a Michael Clayton: i film da non perdere con George Clooney. La camicia bianca, lo sguardo sornione, l'occhio da grande regista ingiustamente sottovalutato (insomma, Good Night, and Good Luck o Le Idi di Marzo, l'avesse girati un altro regista, sarebbero considerati capolavori). (Movieplayer.it)