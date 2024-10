Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia e Ucraina si trasformi in una guerra Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyra Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di "no", alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia esi trasformi in una guerra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky in tilt : striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto - . L'articolo Zelensky in tilt: striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Parole che hanno generato un profondo silenzio, raffreddando i rapporti con gli alleati, tanto che Zelensky, qualche ora dopo, in una conferenza stampa al fianco del leader della Nato Mark Rutte, è stato costretto a tornare sull’argomento. (Lanotiziagiornale.it)

Zelensky alla Ue : “Più armi e ingresso dell’Ucraina nella NATO” - La Russia ha in pugno saldamente il 20% del territorio ucraino, a seguito dell’invasione del 24 febbraio 2022, e la guerra – che non si è mai fermata neppure per un minuto – sembra aggravarsi giorno dopo giorno. Foto Ansa/Epa Olivier Matthys“Ogni giorno di ritardo costa vite umane”, ha dichiarato Zelensky, ribadendo che senza un flusso costante di armamenti moderni, sarà difficile per l’Ucraina ... (Velvetmag.it)

Ucraina - Orban : “Col piano di vittoria di Zelensky Kiev può solo perdere” - “Tuttavia, auguriamo agli ucraini di avere ragione, ma crediamo che non possano vincere con questo piano di vittoria, possono solo perdere”, ha aggiunto. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che l’Ucraina perderà la guerra con la sua attuale strategia, il giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader dell’Ue a Bruxelles per discutere il suo ... (Lapresse.it)