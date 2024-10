Turismo, in Italia raddoppia la spesa dei viaggiatori stranieri (Di sabato 19 ottobre 2024) “raddoppia la spesa dei viaggiatori stranieri nel biennio 2023-2024 rispetto al biennio precedente”. Lo sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi esperienza. In merito al Turismo Italiano inbound ed outbound, il 2024 “è stato incredibile”. Nonostante l’inflazione e il rincaro dei prezzi e nonostante qualche nostra regione abbia fatto registrare una significativa contrazione, alla fine quest’anno si chiuderà in linea con quello precedente, prevedendosi ancora boom per le principali città d’arte come Roma, Firenze, Venezia e Napoli da parte di turisti stranieri, soprattutto spagnoli, tedeschi, francesi ed americani. Facendo riferimento ai rapporti della Banca d’Italia, Vamonos-Vacanze. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “ladeinel biennio 2023-2024 rispetto al biennio precedente”. Lo sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi esperienza. In merito alno inbound ed outbound, il 2024 “è stato incredibile”. Nonostante l’inflazione e il rincaro dei prezzi e nonostante qualche nostra regione abbia fatto registrare una significativa contrazione, alla fine quest’anno si chiuderà in linea con quello precedente, prevedendosi ancora boom per le principali città d’arte come Roma, Firenze, Venezia e Napoli da parte di turisti, soprattutto spagnoli, tedeschi, francesi ed americani. Facendo riferimento ai rapporti della Banca d’, Vamonos-Vacanze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo - in crescita la spesa degli stranieri - È quanto rileva l’Eurispes che sottolinea, però, come l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, sia diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. ROMA (ITALPRESS) – L’Italia cresce economicamente anche grazie al turismo. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. (Unlimitednews.it)

Turismo - Eurispes : Spesa stranieri +20% in primi due mesi del 2024 - presenze +14% - (Adnkronos) – L’Italia cresce economicamente grazie al turismo. Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (Periodicodaily.com)

Turismo - Eurispes : Spesa stranieri +20% in primi due mesi del 2024 - presenze +14% - Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. . (Webmagazine24.it)