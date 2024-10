Torna a Roma il Festival della Cultura dello Spirito: ci sarò perché la meditazione è al centro (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il grande successo dell’anno scorso, il Festival della Cultura dello Spirito Torna a Roma, sempre nella prestigiosa sede del Museo Etrusco di Villa Giulia. Dopo le prime quattordici edizioni in cui la sede era sempre stata a Cabella Ligure (nella Val Borbera, in provincia di Alessandria), il Festival è diventato itinerante, trovando nella Capitale un approdo ulteriore per replicare l’iniziativa tradizionalmente estiva. L’occasione era stata fornita, nel 2023, dal centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi, guida spirituale fondatrice di Sahaja Yoga, riconosciuta come guru e avatar da milioni di devoti in tutto il mondo. Ilfattoquotidiano.it - Torna a Roma il Festival della Cultura dello Spirito: ci sarò perché la meditazione è al centro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il grande successo dell’anno scorso, il, sempre nella prestigiosa sede del Museo Etrusco di Villa Giulia. Dopo le prime quattordici edizioni in cui la sede era sempre stata a Cabella Ligure (nella Val Borbera, in provincia di Alessandria), ilè diventato itinerante, trovando nella Capitale un approdo ulteriore per replicare l’iniziativa tradizionalmente estiva. L’occasione era stata fornita, nel 2023, dal centenarionascita di Shri Mataji Nirmala Devi, guida spirituale fondatrice di Sahaja Yoga, riconosciuta come guru e avatar da milioni di devoti in tutto il mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Primo faccia a faccia tra Roman Reigns e Jey Uso. La vera Bloodline sta tornando? - La puntata di SmackDown della scorsa notte si è aperta con un promo di Solo Sikoa interrotto inaspettatamente dal campione Intercontinentale Jey Uso. I due hanno avuto un intenso faccia a faccia con Solo che ha invitato il fratello nella sua Bloodline, mentre Jey gli ha ricordato il perché sia una mossa sbagliata avere nella sua Bloodline gente come Tama Tanga e Jacob e c’è un perché ... (Zonawrestling.net)

Migranti in Albania - Tribunale di Roma non convalida trattenimento : “Tornano in Italia - provengono da Paesi non sicuri” - Lega : “Inaccettabile” - Fdi: “Con questa decisione si vuole stabilire che chiunque può entrare illegalmente, non può essere trattenuto e non può essere rimpatriato” . Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. (Ilgiornaleditalia.it)

Migranti - il tribunale di Roma boccia il trasferimento in Albania : “Devono tornare in Italia” - Qui si configura un danno erariale. “I giudici pro immigrati si candidino alle elezioni ma sappiano che non ci faremo intimidire”, si legge nella nota ufficiale del partito di Salvini. Una barzelletta. Insomma, le cose stanno così: non è stato convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. (Dayitalianews.com)