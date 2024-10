Sport.quotidiano.net - Qui Brescia. Maran, rispetto senza timori: "Loro i migliori, ma è uno stimolo»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Rieccolo: sono passati circa 5 anni – era il marzo del 2020 – dall’ultimo-Sassuolo, ne sono passati altrettanti dall’ultimo redde rationem tra il Sassuolo e Rolando(foto), oggi tecnico dei lombardi, che plana sul suo 21mo incrocio con i neroverdi con l’etichetta di ‘mister X’. Ben dodici i pareggi, poi tre vittorie per lui e cinque per un Sassuolo a proposito del quale l’allenatore delle rondinelle non ha dubbi. "Il Sassuolo – dice – è la squadra tecnicamente più forte del campionato. Per noi – aggiunge – è un grandeaffrontare una rivale così quotata e che viene dalla Serie A. Ma abbiamo lavorato benissimo in settimana e sono molto fiducioso". Moncini, Gallazzi, Bisoli, Muca e Biabnchi sono le assenze con le quali fa i conti l’allenatore del, che tuttavia prova a non farci troppo caso e sui suoi punta deciso.