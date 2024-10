Pioggia battente a Cesenatico, un grosso pino collassa in mezzo alla strada (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel video di Fabiola Boschetti pubblicato sulla pagina 'Meteo Forlì-Cesena' gli effetti del maltempo che si è abbattuto nella giornata di sabato su Cesenatico. Oltre agli allagamenti apprensione per un pino crollato in viale Carducci. Video tratto da FacebookLeggi l'articolo Cesenatoday.it - Pioggia battente a Cesenatico, un grosso pino collassa in mezzo alla strada Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel video di Fabiola Boschetti pubblicato sulla pagina 'Meteo Forlì-Cesena' gli effetti del maltempo che si è abbattuto nella giornata di sabato su. Oltre agligamenti apprensione per uncrollato in viale Carducci. Video tratto da FacebookLeggi l'articolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osvaldo Supino - l'artista italiano indipendente più premiato e riconosciuto all’estero - è stato annunciato come uno dei premiati al XXI Roma Videoclip con il suo ultimo successo "Tornado" - La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 28 ottobre, all’Officina Pasolini, segnando un altro trionfo nel . Osvaldo Supino, l'artista italiano indipendente più premiato e riconosciuto all’estero, è stato annunciato come uno dei premiati al XXI Roma Videoclip con il suo ultimo successo "Tornado". (Ilgiornaleditalia.it)

Reazione a Catena doccia fredda per Pino Insegno - la Rai ha deciso : “Starà meno in video” - Se la fascia preserale va così bene però, non si può dire lo stesso di altri programmi storici e di punta della rete ammiraglia. Tra addii, conferme e nuovi inizi, sappiamo bene come la Rai in questi mesi abbia modificato non poco il proprio “volto” dovendo rinunciare a pezzi da Novanta importantissimi, tra questi non si può non nominare proprio Amadeus che ha cominciato la sua avventura sul ... (Velvetmag.it)

Prime Video annuncia lo spinoff di Reacher con protagonista Neagley - . Stiamo parlando di Reacher, la serie tv con Alan Ritchson e tratta dai romanzi di Lee Child: la nuova serie spinoff, annunciata dalla piattaforma streaming di Amazon, ha come titolo provvisorio The Untitled Neagley Project e avrà come. . Una delle serie tv più amate di Prime Video avrà uno spinoff. (Today.it)