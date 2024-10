Nico Paz risponde a Bonny, 1-1 tra Como e Parma. Il Genoa riacciuffa il Bologna sul 2-2 grazie a Pinamonti (Di sabato 19 ottobre 2024) Como-Parma 1-1 RETI : 20'pt Bonny, 45'pt Paz. Como (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5.5, Kempf 6.5, Dossena 5.5 (40'st Goldaniga sv), Moreno 6 (18'st Sala 6); Sergi Roberto 6 (40'st Gabrielloni sv), Perrone 6; Strefezza 6.5 (18'st Mazzitelli 6), Paz 7, Fadera 6 (32'st Da Cunha sv); Cutrone 6. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. Allenatore: Feedpress.me - Nico Paz risponde a Bonny, 1-1 tra Como e Parma. Il Genoa riacciuffa il Bologna sul 2-2 grazie a Pinamonti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024)1-1 RETI : 20'pt, 45'pt Paz.(4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5.5, Kempf 6.5, Dossena 5.5 (40'st Goldaniga sv), Moreno 6 (18'st Sala 6); Sergi Roberto 6 (40'st Gabrielloni sv), Perrone 6; Strefezza 6.5 (18'st Mazzitelli 6), Paz 7, Fadera 6 (32'st Da Cunha sv); Cutrone 6. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. Allenatore:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Como e Parma pareggiano 1-1 - Bonny e Paz in gol - Al Sinigaglia le reti arrivano tutte nel primo tempo e portano le firme di Bonny e di Paz. L’attaccante francese riceve in area il cross basso di Hernani, eseguendo uno splendido colpo di tacco che buca Audero. Nel finale le due squadre si allungano ricercando il colpo della vittoria. Il computo delle occasioni pende in direzione della formazione di Pecchia, che al 86? sfiora il vantaggio con ... (Unlimitednews.it)

Serie A - Como-Parma 1-1 : Nico Paz risponde a Bonny - (Adnkronos) – Finisce 1-1 la sfida tra Como e Parma. Succede tutto nel primo tempo, quando Bonny porta in vantaggio… L'articolo Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Nico Paz risponde a Bonny - 1-1 tra Como e Parma - La risposta degli ospiti arriva prima all'11' con un palo colpito da Almqvist, poi con la rete del vantaggio siglata al 20' da Bonny: l'attaccante s'inventa un gran colpo di tacco su cross basso di Hernani al termine di una bella ripartenza. La squadra di Fabregas torna a smuovere la classifica dopo il ko di Napoli salendo a 9 punti, mentre gli uomini di Pecchia si portano a quota 7. (Agi.it)