Mosca, 'catturato un altro villaggio ucraino nel Donetsk' (Di sabato 19 ottobre 2024) La Russia ha rivendicato di aver conquistato un altro villaggio nell'Ucraina orientale. "Come risultato delle azioni di successo delle unità del gruppo di battaglia russo Sud, l'insediamento di Zoryanoye nella Repubblica Popolare di Donetsk è stato liberato", ha affermato il ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

Mosca avanza su tutto il fronte e conquista un villaggio dopo l’altro - ma Kiev crede ancora nella vittoria e chiede altri sforzi agli alleati - Anzi, il ministro della Difesa tedesco, contraddicendo il governo ucraino, si è detto “estremamente preoccupato” per l’avanzata russa in Ucraina e convinto che “un’offensiva per liberare il proprio territorio non è attualmente fattibile per Kiev”. Ottimismo immotivato Un ottimismo che appare difficilmente comprensibile, considerando che, sul piano di pace, gli Stati Uniti sono apparsi freddi, ... (Lanotiziagiornale.it)

Mosca rivendica presa di un altro villaggio in Ucraina - Selydove è stata gravemente danneggiata da mesi di bombardamenti e ha visto la maggior parte della sua popolazione fuggire. La Russia ha cercato di catturare Pokrovsk, una città mineraria dove vivevano circa 60. 000 persone prima che Mosca lanciasse la sua offensiva. . Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le sue forze hanno ora preso Mykhailivka, alle porte della città di Selydove ... (Quotidiano.net)

Mosca rivendica presa di un altro villaggio in Ucraina - 000 persone prima che Mosca lanciasse la sua offensiva. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le sue forze hanno ora preso Mykhailivka, alle porte della città di Selydove, e a sud di Pokrovsk. . La Russia ha annunciato oggi di aver catturato un altro villaggio dell'Ucraina orientale mentre si avvicina all'importante città di Pokrovsk, dove le sue forze stanno avanzando da settimane. (Quotidiano.net)