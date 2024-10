Migranti Albania tornano in Italia, cosa succederà dopo il Cdm di lunedì? (Di sabato 19 ottobre 2024) I Migranti dall’Albania tornano in Italia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha convocato un Cdm per lunedì. Si continua a parlare del gruppo di immigrati trasferiti a Gjader che hanno dovuto fare ritorno nel nostro paese. Migranti Albania in Italia, parla Giorgia Meloni (ANSA) Notizie.comLa Meloni ha specificato: “Ho convocato un Consiglio dei Ministri per lunedì prossimo per risolvere questo problema”. La Premier vuole sistemare una situazione che ha creato grande confusione e che l’ha vista intervenire direttamente da Beirut rispondendo a una domanda sull’ordinanza dei giudici che ha obbligato l’Italia a riaccogliere i Migranti trasferiti in precedenza in Albania. L’obiettivo del Cdm, come ribadisce la Meloni, è quello di far approvare delle norme per superare questo ostacolo, perché “non spetta alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri, ma ai Governi. Notizie.com - Migranti Albania tornano in Italia, cosa succederà dopo il Cdm di lunedì? Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Idall’incon la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha convocato un Cdm per. Si continua a parlare del gruppo di immigrati trasferiti a Gjader che hanno dovuto fare ritorno nel nostro paese.in, parla Giorgia Meloni (ANSA) Notizie.comLa Meloni ha specificato: “Ho convocato un Consiglio dei Ministri perprossimo per risolvere questo problema”. La Premier vuole sistemare una situazione che ha creato grande confusione e che l’ha vista intervenire direttamente da Beirut rispondendo a una domanda sull’ordinanza dei giudici che ha obbligato l’a riaccogliere itrasferiti in precedenza in. L’obiettivo del Cdm, come ribadisce la Meloni, è quello di far approvare delle norme per superare questo ostacolo, perché “non spetta alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri, ma ai Governi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania - destinazione Cara di Bari - (Adnkronos) – Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese i 12 migranti pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costruita da poco dall'Italia nel Paese delle Aquile, a Gjader. (Webmagazine24.it)

Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania - destinazione Cara di Bari - Pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese i 12 migranti pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio […]. (Sbircialanotizia.it)

Rimpatri - giudici bocciano “modello Albania” : oggi tornano in Italia i 12 migranti - L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autorità italiane”. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. Nelle prossime ore i migranti saliranno a bordo, diretti a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di ... (Tg24.sky.it)