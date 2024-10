Mela Grappa lancia il nuovo singolo “Musica del Cazzo”, un inno alla leggerezza e all’ironia musicale (Di sabato 19 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre segna il ritorno di Mela Grappa, il progetto Musicale noto per il suo stile dissacrante e ironico. Il nuovo singolo, intitolato provocatoriamente Musica del Cazzo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita dell’EP omonimo, previsto per il 25 ottobre. Con questo brano, Mela Grappa mette in scena una critica leggera ma pungente alla “seriosità” che spesso caratterizza la Musica indie italiana. Il testo, ricco di riferimenti a figure di spicco della scena come Calcutta e Thegiornalisti, prende di mira il tono pesante di alcune canzoni, proponendo invece una celebrazione della spensieratezza e del divertimento. Musica del Cazzo si presenta come una ventata d’aria fresca, con ritmi trascinanti e un’atmosfera che, come promette l’artista, farà “tremare tutto il palazzo”. Dailyshowmagazine.com - Mela Grappa lancia il nuovo singolo “Musica del Cazzo”, un inno alla leggerezza e all’ironia musicale Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre segna il ritorno di, il progettole noto per il suo stile dissacrante e ironico. Il, intitolato provocatoriamentedel, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita dell’EP omonimo, previsto per il 25 ottobre. Con questo brano,mette in scena una critica leggera ma pungente“seriosità” che spesso caratterizza laindie italiana. Il testo, ricco di riferimenti a figure di spicco della scena come Calcutta e Thegiornalisti, prende di mira il tono pesante di alcune canzoni, proponendo invece una celebrazione della spensieratezza e del divertimento.delsi presenta come una ventata d’aria fresca, con ritmi trascinanti e un’atmosfera che, come promette l’artista, farà “tremare tutto il palazzo”.

PER ESSERE MUSICA è l’EP di MELA GRAPPA - Questa combinazione di melodie catchy e testi sagaci crea un’atmosfera nostalgica e contemporanea, capace di attrarre un ampio pubblico. Il progetto include il singolo “No carbs”, già in rotazione radiofonica e disponibile sui digital store dal 20 settembre. ” La tracklist Per essere musica Canzone d’amore No carbs Animali VS Robot Track by track “Per essere musica” è un ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Mela Grappa : dal 27 settembre il nuovo ep Per essere musica - Se ci adeguassimo a questi stili comportamentali che la società ci propone, che vita finiremmo per fare? Commenta l’artista sulla nuova release: “No carbs è una canzone che riflette sul fatto che per vivere bene, si finisce spesso per vivere male”. Dal 27 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “PER ESSERE MUSICA”, il nuovo ep di Mela Grappa dal quale è estratto ... (Laprimapagina.it)