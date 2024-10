Maxi frode informatica, italo-australiano ricercato in tutto il mondo arrestato a Malpensa (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La polizia ha arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa un 43enne italo-australiano ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per gravi reati di frode telematica e riciclaggio. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte Distrettuale del Nord Carolina (U.S.A) che accusa l'uomo di appartenere a un’associazione per delinquere Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La polizia haall'aeroporto di Milanoun 43enneinilda oltre tre anni per gravi reati ditelematica e riciclaggio. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte Distrettuale del Nord Carolina (U.S.A) che accusa l'uomo di appartenere a un’associazione per delinquere

