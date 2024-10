L'Alfa Romeo del Padrino oggi vale 1 milione di euro (Di sabato 19 ottobre 2024) L'auto di Michael Corleone era un'esclusiva 6C 2500: conobbe un lungo periodo di produzione, dal 1939 al dopoguerra Ilgiornale.it - L'Alfa Romeo del Padrino oggi vale 1 milione di euro Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'auto di Michael Corleone era un'esclusiva 6C 2500: conobbe un lungo periodo di produzione, dal 1939 al dopoguerra

Alfa Romeo - richiamo per la Tonale : il freno potrebbe collassare in fase di frenata - A causa di un montaggio errato, il pedale del freno della Tonale potrebbe collassare in fase di frenata. Stesso malfunzionamento anche sulla Dodge Hornet, anch’essa assemblata in Italia... Leggi tutto . (Dmove.it)

Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como : come è stata ritrovata - Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa... (Quicomo.it)

