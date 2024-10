Festa del Cinema di Roma, Santamaria: “Film che parla di guerra e ci dice che l’uomo è sempre la stessa bestia” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Questo Film parla della guerra, dell’orrore della guerra e ci insegna che l’uomo è sempre la stessa bestia“. Claudio Santamaria sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dove è oggi è stato presentato “The Return”, l’ultimo Film in cui è protagonista insieme a Juliette Binoche del regista e produttore italiano Uberto Pasolini (Full Monty, Still Life)”. “Questo è un Film che parla di una vicenda avvenuta 3000 anni fa e se non insegnasse nulla sarebbe un Film inutile e invece parla di un uomo che torna in patria e soffre di una sindrome post bellica, se la porta dietro, soffre la guerra, la vede ovunque, sa che è li e che può accadere nuovamente. Questo Film ci dice che l’uomo è sempre la stessa bestia. Il Film è una grande vicenda umana in cui tutti si possono riconoscere anche per quello che accade in questi giorni nel mondo con le guerre che si avvicinano sempre di più” Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, Santamaria: “Film che parla di guerra e ci dice che l’uomo è sempre la stessa bestia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Questodella, dell’orrore dellae ci insegna chela“. Claudiosul red carpet delladeldidove è oggi è stato presentato “The Return”, l’ultimoin cui è protagonista insieme a Juliette Binoche del regista e produttore italiano Uberto Pasolini (Full Monty, Still Life)”. “Questo è unchedi una vicenda avvenuta 3000 anni fa e se non insegnasse nulla sarebbe uninutile e invecedi un uomo che torna in patria e soffre di una sindrome post bellica, se la porta dietro, soffre la, la vede ovunque, sa che è li e che può accadere nuovamente. Questocichela. Ilè una grande vicenda umana in cui tutti si possono riconoscere anche per quello che accade in questi giorni nel mondo con le guerre che si avvicinanodi più”

“La mia non vita sotto le bombe di Gaza” : Aya Ashour documenta in un film la guerra che uccide donne e bambini - Oltre a fare la reporter da un anno, sono un’avvocata, specializzata in diritto internazionale. Ho documentato la mia vita di donna che vive in questo genocidio, la sofferenza delle altre donne e dei bambini, tutte le fasi dello sfollamento e la sofferenza per la mancanza di cibo e acqua. E ora lavoro per Save the children international per proteggere i bambini da questo inferno che è la Striscia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Guerra e rivolta (Uprising) - se vi sentite orfani di Sh?gun - questo è il film che fa per voi - Il period bellico di Netflix scritto da Park Chan-wook, dove il conflitto tra Giappone e Joseon fa da sfondo a un'amicizia degenerata in faida mortale, è un'opera che avrebbe meritato il grande schermo. (Wired.it)

Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike - guerra dei sessi nel film Netflix Ladies First - Liza Chasin produce il film per 3dot insieme a Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette …. La sceneggiatura è firmata da Katie Silberman e Natalie Krinsky. Il film è ispirato alla pellicola francese del 2018 di Éléonore Pourriat Non sono un uomo facile, come rivela Deadline. Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike torneranno a sfodera le loro doti brillanti nella commedia Netflix Ladies First, diretta da ... (Movieplayer.it)