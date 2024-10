Festa del Cinema di Roma, ‘Never Too Late’: ad Alice nella Città prima serie ambientalista italiana (Di sabato 19 ottobre 2024) È ambientata nel 2046 in uno scenario distopico, dal 22 novembre su RaiPlay Cinque adolescenti in uno scenario distopico, in cui l’umanità è separata dalla natura, sfidano il potere per riprendersi il futuro e cambiare il corso del loro destino. Sono loro i protagonisti di ‘Never Too Late’, la prima serie ambientalista italiana presentata in Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, ‘Never Too Late’: ad Alice nella Città prima serie ambientalista italiana Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È ambientata nel 2046 in uno scenario distopico, dal 22 novembre su RaiPlay Cinque adolescenti in uno scenario distopico, in cui l’umanità è separata dalla natura, sfidano il potere per riprendersi il futuro e cambiare il corso del loro destino. Sono loro i protagonisti diToo, lapresentata in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma, 'Never Too Late': ad Alice nella Città prima serie ambientalista italiana - Cinque adolescenti in uno scenario distopico, in cui l’umanità è separata dalla natura, sfidano il potere per riprendersi il futuro e cambiare il corso del loro destino. Sono loro i protagonisti di ‘N ... (adnkronos.com)

Never too late, ragazzi ribelli per salvare il mondo - Un 2046 dove la crisi climatica è ormai esplosa, l'ossigeno è razionato e il potere è in mano a formazioni para militari ecologiste. (ANSA) ... (ansa.it)

Black Mirror 7: un cast stellare e nuovi volti per il futuro dello show distopico - La settima stagione di Black Mirror promette un cast stellare e trame avvincenti, esplorando temi attuali come l'alienazione e il progresso tecnologico, con attori di spessore tra cui Paul Giamatti ed ... (ecodelcinema.com)