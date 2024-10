Ilgiorno.it - Esperimento sonoro in San Marco: "Musica minimale per trascendere"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il Giubileo del 2025, il secondo nell’era di Papa Francesco, al via il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha come tema la speranza che non tramonta. "Ma non se ne sta ancora parlando granché, forse perché ce n’è poca, di speranza, nel mondo. E sembra non si vogliano investire molte energie in questo evento, tranne che a Roma: solo la capitale si sta rifacendo il look, a guardare piazze e monumenti ancora impacchettati dai restauri", commenta don Luigi Garbini. Eminente musicologo, e vice parroco a sana Milano (che ospitò pure Mozart), dove dalle 19.30 alle 21 di oggi propone “Jubilee Sound Project Nuovaper nuove orecchie”. In effetti, il primo progetto di questo tipo, soprattutto il primo tentativo di produrreappositamente scritta e realizzata per un ambiente come la chiesa.