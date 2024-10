“È successo davanti all’hotel, appena l’hanno riconosciuto”. Liam Payne, arriva il papà e tutti in lacrime per il gesto (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei momenti più commoventi su Liam Payne, il cantante noto per aver fatto parte degli One Direction e morto in Argentina dopo una caduta dall’hotel, c’è stato quando è arrivato il papà Geoff. Il genitore si è recato presso la struttura alberghiera dove è deceduto il 31enne ed è stato accolto in un modo molto particolare. I fan dell’artista hanno deciso di compiere un gesto straordinario. Fuori dall’hotel dove Liam Payne è stato trovato morto si sono accalcate tantissime persone, sin dall’annuncio della sua scomparsa. Innumerevoli le candele, i fiori e le scritte dedicate al cantante. Anche il padre ha voluto avvicinarsi a quella sorta di santuario per il compianto musicista, ma soprattutto ha potuto osservare cosa hanno fatto i fan per aiutarlo. Leggi anche: “I miei soldi sono suoi”. Liam Payne, la decisione sull’eredità svelata prima della morte. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei momenti più commoventi su, il cantante noto per aver fatto parte degli One Direction e morto in Argentina dopo una caduta d, c’è stato quando èto ilGeoff. Il genitore si è recato presso la struttura alberghiera dove è deceduto il 31enne ed è stato accolto in un modo molto particolare. I fan dell’artista hanno deciso di compiere unstraordinario. Fuori ddoveè stato trovato morto si sono accalcate tantissime persone, sin dall’annuncio della sua scomparsa. Innumerevoli le candele, i fiori e le scritte dedicate al cantante. Anche il padre ha voluto avvicinarsi a quella sorta di santuario per il compianto musicista, ma soprattutto ha potuto osservare cosa hanno fatto i fan per aiutarlo. Leggi anche: “I miei soldi sono suoi”., la decisione sull’eredità svelata prima della morte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - l'ex compagna Cheryl : "Ho letto racconti abominevoli - basta. Era anche un padre" - "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La cantante britannica è stata... (Today.it)

Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo - Geoff Payne, padre di Liam Payne, si è recato a Buenos Aires per identificare il corpo del figlio e organizzare il suo rimpatrio. L'articolo Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Buenos Aires - il padre di Liam Payne incontra i fan - La reception dell’albergo aveva chiamato il numero d’emergenza chiedendo un intervento perchè il cantante stava devastando la stanza dove alloggiava, poco prima della tragedia. . Geoff Payne è arrivato nella capitale argentina venerdì per organizzare il rimpatrio del corpo del figlio in Inghilterra e si è recato in obitorio. (Lapresse.it)