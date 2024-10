E' il giorno di Salernitana-Spezia: Iervolino in tribuna e tridente in campo (Di sabato 19 ottobre 2024) Salernitana-Spezia coincide con il ritorno allo stadio del patron granata, Danilo Iervolino. Dopo la visita alla squadra sulla quale si è soffermato anche Martusciello alla vigilia e la breve chiacchierata chiarificatrice con una delegazione della curva Sud Siberiano, martedì scorso al centro Salernotoday.it - E' il giorno di Salernitana-Spezia: Iervolino in tribuna e tridente in campo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)coincide con il ritorno allo stadio del patron granata, Danilo. Dopo la visita alla squadra sulla quale si è soffermato anche Martusciello alla vigilia e la breve chiacchierata chiarificatrice con una delegazione della curva Sud Siberiano, martedì scorso al centro

Salernitana-Spezia oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - I padroni di casa allenati da Giovanni Martusciello sono in serie positiva da tre partite e la vittoria contro il Palermo potrebbe aver dato loro il giusto guizzo per trovare la svolta in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. (Sportface.it)

Salernitana-Spezia : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e tra le sfide più interessanti c`è quella tra Salernitana... (Calciomercato.com)

Salernitana vs Spezia : le probabili formazioni - Salernitana vs Spezia si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arechi. Martusciello SPEZIA(3-4-3): Gori, Wisniewski, Mateju, Bertola, Vignali, Nagy, Cassata, Elia, Falcinelli, Colak, Pio Esposito. I granata puntano alla vittoria per avvicinarsi alle zone alta, ma i liguri sono un cliente scomodo come dimostra l’assenza di sconfitte. (Sport.periodicodaily.com)