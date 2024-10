Da Milano alle origini della famiglia. Claudio e il suo viaggio nella storia (Di sabato 19 ottobre 2024) Una storia lunga 150 anni che nasce dalla curiosità di scoprire le origini di quel cognome raro nella zona del Milanese dove vive. Anni di ricerche lo hanno portato a Città di Castello, davanti alla ruota degli esposti che c’era nel vecchio ospedale in centro storico: qui venne abbandonato nel lontanissimo 1878 il suo bisnonno. È la storia di Claudio Camaleonti, originario di Umbertide, ma sin da bambino vive in Lombardia: "Mi sono sempre chiesto quale fosse la genesi di quel cognome così strano". Controllando in diversi archivi, biblioteche e musei, Claudio è riuscito a trovare traccia di un antenato, il bisnonno Marcello Camaleonti, alla cui storia ha poi dedicato un libro, "Qui è cominciata la mia vita". Lanazione.it - Da Milano alle origini della famiglia. Claudio e il suo viaggio nella storia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unalunga 150 anni che nasce dalla curiosità di scoprire ledi quel cognome rarozona del Milanese dove vive. Anni di ricerche lo hanno portato a Città di Castello, davanti alla ruota degli esposti che c’era nel vecchio ospedale in centro storico: qui venne abbandonato nel lontanissimo 1878 il suo bisnonno. È ladiCamaleonti, originario di Umbertide, ma sin da bambino vive in Lombardia: "Mi sono sempre chiesto quale fosse la genesi di quel cognome così strano". Controllando in diversi archivi, biblioteche e musei,è riuscito a trovare traccia di un antenato, il bisnonno Marcello Camaleonti, alla cuiha poi dedicato un libro, "Qui è cominciata la mia vita".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avvocato di Difesa 3 - recensione : David E. Kelley torna alle proprie origini nella terza stagione della serie - Manuel Garcia-Rulfo è ancora Mickey Haller nella terza stagione di Avvocato di difesa, al centro della quale troviamo il caso di Glory Days e la corruzione del sistema. Continuano in questo senso le (dis)avventure di Mickey Haller, The Lincoln Lawyer come recita il titolo originale, creato da Michael Connelly per una saga letteraria e divenuto prima un film nel 2011 con Matthew McConaughey e dal ... (Movieplayer.it)

Le origini della città nella ’Cronica’. Il testo storico arriva al museo - Emerge anche, dagli studi fatti, la figura di Pozzuoli quale cronista e autore, erudito e studioso, attento agli eventi a lui contemporanei con uno sguardo aperto al mondo circostante". . Oltre ai curatori, interverrà Alberto Melloni, docente di storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia. (Ilrestodelcarlino.it)

“Nella mia scuola 40% studenti stranieri - di 69 origini etniche diverse. Limite 30% per classe? Sarebbe impossibile formarle”. L’esperienza del Dirigente Mario Battiato - Limite 30% per classe? Sarebbe impossibile formarle”. Molti di loro non conoscono nemmeno la lingua dei nonni, avendo come prima lingua l'italiano. Mario Battiato Musmeci, dirigente dell'Istituto Comprensivo Gandhi di Prato, descrive, nel corso dell'iniziativa di Save the Children sulla cittadinanza, la particolare situazione della sua scuola, che accoglie alunni dai 3 ai 14 anni e conta ben 69 ... (Orizzontescuola.it)