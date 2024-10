Quotidiano.net - Da Fondazione Cattolica 2 bandi da 500mila euro al Terzo Settore

(Di sabato 19 ottobre 2024)lancia 2da 500 milaper il. L'annuncio è stato dato oggi alla presentazione del 'Rapporto2024' realizzato da Generali Italia sotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e. Dal rapporto emerge che il Non Profit ha un valore economico annuo di 84 miliardi di, pari al 4,4% del Pil. Gli enti attualmente iscritti al Registro Unico sono 129 mila, diffusi in tutto il territorio nazionale e danno lavoro a 530 mila dipendenti coinvolgendo 2,8 milioni di volontari.