Curiosità, la Caribbean Princess "illumina" all'alba il Molo Manfredi: migliaia di turisti sfidano la pioggia (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha attraccato all'alba al Terminal Crociere Zaha Hadid quando era ancora buio, eppure la sua forma e le sue luci illuminavano il Molo Manfredi, pronto ad accogliere la Caribbean Princess, nave da crociera costruita da Fincantieri che appartiene alla categoria “Grand Class” e che è di proprietà Salernotoday.it - Curiosità, la Caribbean Princess "illumina" all'alba il Molo Manfredi: migliaia di turisti sfidano la pioggia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha attraccato all'al Terminal Crociere Zaha Hadid quando era ancora buio, eppure la sua forma e le sue lucivano il, pronto ad accogliere la, nave da crociera costruita da Fincantieri che appartiene alla categoria “Grand Class” e che è di proprietà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Curiosità, la Caribbean Princess "illumina" all'alba il Molo Manfredi: migliaia di turisti sfidano la pioggia - Ha attraccato all'alba al Terminal Crociere Zaha Hadid quando era ancora buio, eppure la sua forma e le sue luci illuminavano il Molo Manfredi, pronto ad accogliere la Caribbean Princess, nave da ... (salernotoday.it)

Stazione Marittima, attracco all’alba per la Caribbean Princess: 3000 croceristi in città - StampaHa attraccato al Terminal Crociere Zaha Hadid quando era ancora buio, eppure la sua forma e le sue luci illuminavano il Molo Manfredi, pronto ad accogliere la Caribbean Princess, nave da crocier ... (salernonotizie.it)

World's dirtiest cruise ships teeming with maggots and disease revealed by CDC - A new report has revealed the top 10 dirtiest cruise ships of 2024 after health officials randomly inspected 114 different ships. When ships are unsanitary, it can lead to deadly outbreaks. (dailymail.co.uk)