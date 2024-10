Lidentita.it - Corriamo insieme per il Sant’Anna con la Fondazione Medicina a Misura di Donna

(Di sabato 19 ottobre 2024) Appuntamento domenica 20 ottobre alle ore 10, con partenza e arrivo in corso Moncalieri 80, per la settima edizione dell’annuale Corsa – Camminata promossa dalladiOnlus. L’evento podistico ludico-motorio a passo libero, non competitivo, è occasione di coinvolgimento della cittadinanza sui temi della prevenzione nel campo della salute eper ilcon ladiL'Identità.