Chi era Giulia Manfrini, la surfista morta trafitta da un pesce spada (Di sabato 19 ottobre 2024) La trentaseienne di origine piemontese era in Indonesia. L'incidente venerdì mattina nelle acque delle Isole Mentawai, poco lontano da Sumatra. Oltre al surf amava lo snowboard e aveva fondato un'agenzia che organizza vacanze sportive Vanityfair.it - Chi era Giulia Manfrini, la surfista morta trafitta da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La trentaseienne di origine piemontese era in Indonesia. L'incidente venerdì mattina nelle acque delle Isole Mentawai, poco lontano da Sumatra. Oltre al surf amava lo snowboard e aveva fondato un'agenzia che organizza vacanze sportive

Giulia Manfrini - l’influencer trafitta e uccisa da un pesce spada in Indonesia : «Ha chiesto aiuto - non c’è stato nulla da fare» - La surfista e influencer piemontese Giulia Manfrini è morta tragicamente dopo essere stata trafitta da un pesce spada nelle acque intorno all’isola di Pulau Masokut, nell’arcipelago delle Mentawai, in Indonesia. Nell’arcipelago si radunano infatti molti campioni di surf perché le isole sono note a livello mondiale per le loro onde. (Open.online)

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia Manfrini” : l’assurda morte della surfista uccisa da un pesce spada - . La notizia della sua morte ci ha lasciati sconvolti e ci fa sentire impotenti davanti alla tragedia che l’ha strappata alla vita così prematuramente”, comincia così il post con cui Fabio Giulivi manifesta lo choc che ha colpito un’intera comunità. “Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto ... (Dayitalianews.com)

Morta Giulia Manfrini : la surfista 36enne trafitta da un pesce spada mentre si allenava nell’Oceano Pacifico - Il tragico incidente è avvenuto alle Isole Mentawai, in Indonesia. Il decesso è avvenuto in ospedale, al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove Giulia Manfrini è stata trasportata dai due che le hanno prestato soccorso. Secondo quanto si è appreso, la surfista è stata colpita da un pesce spada al petto e, come hanno raccontato i medici alla polizia, ha riportato una ferita da taglio di ... (Ilfattoquotidiano.it)