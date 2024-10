Avvicina una donna a Firenze, poi la picchia per rubarle la borsa: 27enne incastrato dalle telecamere (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze dopo aver aggredito una donna nel centro cittadino nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo avrebbe Avvicinato la vittima con una scusa per poi picchiarla e sottrarle la borsa. A incastrarlo, un video delle telecamere di videosorveglianza della zona. Fanpage.it - Avvicina una donna a Firenze, poi la picchia per rubarle la borsa: 27enne incastrato dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri didopo aver aggredito unanel centro cittadino nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo avrebbeto la vittima con una scusa per poirla e sottrarle la. A incastrarlo, un video delledi videosorveglianza della zona.

Firenze - spara e uccide una donna in un negozio di alimentari : arrestato il nipote 20enne - Quando le forze dell’ordine hanno portato via il giovane, gli abitanti della frazione hanno lanciato insulti e offese nei suoi confronti. La vittima, Laura Frosecchi – sposata con Stefano Bettoni – è la zia del ragazzo. Raccontano che spesso il ragazzo passava a trovare la zia nella sua attività e parlava con lei. (Open.online)

Donna uccisa a Firenze - arrestato nipote - Subito dopo la scoperta del delitto, l'abitazione del sospettato era stata circondata dai militari. 15. Il giovane è stato catturato in un edificio poco distante. 37 E' stato arrestato dai Carabinieri, a Chiesanuova (Firenze), il nipote della donna di 54 anni uccisa nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. (Televideo.rai.it)

Omicidio choc a Firenze : la donna trovata morta in un alimentari è stata uccisa dal nipote - I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova (Firenze) il nipote di Laura Frosecchi , 54 anni, la donna uccisa stamani nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. L’uomo, di giovane età, è stato preso in un edificio poco distante. «Sei un. Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. (Gazzettadelsud.it)