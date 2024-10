A Washington la prima edizione del Serbian Film Festival (Di sabato 19 ottobre 2024) Washington (ITALPRESS/MNA) – E’ in corso a Washington il Serbian Film Festival. Fino al 20 ottobre sarà possibile assistere alla proiezione delle principali produzioni cinematografiche della Serbia in diverse zone della città. In occasione di questo evento l’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale, il Governo della Repubblica di Serbia e l’Ambasciata di Serbia a Washington hanno organizzato un ricevimento presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia. Italpress ha intervistato Arno Gujon, direttore dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale. xp6/abr/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - A Washington la prima edizione del Serbian Film Festival Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)(ITALPRESS/MNA) – E’ in corso ail. Fino al 20 ottobre sarà possibile assistere alla proiezione delle principali produzioni cinematografiche della Serbia in diverse zone della città. In occasione di questo evento l’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale, il Governo della Repubblica di Serbia e l’Ambasciata di Serbia ahanno organizzato un ricevimento presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia. Italpress ha intervistato Arno Gujon, direttore dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale. xp6/abr/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

Serbian Film Festival in Washington - The Serbian Film Festival is currently underway in Washington. Thanks to a well-defined programme until October 20, it is poss ... (italpress.com)

