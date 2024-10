Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' a rischio trasmissione sessuale il Virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Valpolicella (Verona) che dopo aver diagnosticato i primi casi europei nello scorso mese di giugno ha infatti isolato, per la prima volta al mondo, il Virus nel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba, al quale era stata diagnosticata l'infezione oltre due settimane prima. Liberoquotidiano.it - Virus Oropouche, a rischio trasmissione sessuale: trovato nello sperma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' ailche ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Valpolicella (Verona) che dopo aver diagnosticato i primi casi europeiscorso mese di giugno ha infatti isolato, per la prima volta al mondo, ilnel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba, al quale era stata diagnosticata l'infezione oltre due settimane prima.

