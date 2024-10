Un corso gratuito di nuoto nell’autunno del Palazzetto del Nuoto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Un corso gratuito di Nuoto nell’autunno del Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’iniziativa è organizzata dalla Chimera Nuoto che, a partire da lunedì 28 ottobre, proporrà tre settimane di lezioni promozionali dedicate all’insegnamento della disciplina e allo sviluppo della sicurezza nelle acque con percorsi orientati a tutte le fasce d’età: dai bambini di quattro anni agli adulti. La volontà è di far vivere un primo approccio al mondo del Nuoto, andando a prevedere un ciclo di sei incontri che saranno ospitati in vasche di diverse altezze e che saranno strutturati con l’obiettivo di andare a sviluppare le prime capacità natatorie. Lanazione.it - Un corso gratuito di nuoto nell’autunno del Palazzetto del Nuoto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Undideldeldi Arezzo. L’iniziativa è organizzata dalla Chimerache, a partire da lunedì 28 ottobre, proporrà tre settimane di lezioni promozionali dedicate all’insegnamento della disciplina e allo sviluppo della sicurezza nelle acque con percorsi orientati a tutte le fasce d’età: dai bambini di quattro anni agli adulti. La volontà è di far vivere un primo approccio al mondo del, andando a prevedere un ciclo di sei incontri che saranno ospitati in vasche di diverse altezze e che saranno strutturati con l’obiettivo di andare a sviluppare le prime capacità natatorie.

Polemica a Figline Valdarno sul corso di nuoto per donne musulmane - Polemica, foto Ansa – VelvetMagIl dibattito sulla laicità e i diritti delle donne: la polemica Oltre alle critiche politiche, l’iniziativa ha scatenato una polemica anche tra le associazioni che si occupano di diritti delle donne e laicità. L’iniziativa, promossa dalla UISP, un’associazione sportiva che organizza attività inclusive, è nata per dare spazio a donne che, per motivi culturali o ... (Velvetmag.it)

Figline Valdarno - il corso di nuoto viene riservato alle donne musulmane. E scatta la polemica - L’iniziativa, come ha spiegato il presidente dell'associazione Marco Ceccantini, «nasce da una precisa richiesta» di queste donne, quella di poter praticare il loro sport in serenità. (Vanityfair.it)

Un corso di nuoto per sole donne islamiche : la proposta ‘progressista’ va contro la laicità - Quindi: si sta di fatto creando, in una struttura pubblica, un corso con regole basate sulla religione. È un modo per allargare la partecipazione e per garantire che nessuno venga escluso dalla possibilità di svolgere attività fisica e di vivere la socialità che lo sport può offrire”. La solidarietà con ‘la comunità musulmana’, quindi, si è ridotta a sostenere i progetti islamisti piuttosto che ... (Ilfattoquotidiano.it)