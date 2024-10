Davidemaggio.it - Storia di una famiglia perbene 2: anticipazioni terza puntata di venerdì 25 ottobre 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024) © US MediasetLa prima stagione didi unaera tratta dall’omonimo romanzo pubblicato da Rosa Ventrella nel 2018. A distanza di sei anni, e a un mese dal lancio su Canale 5 della seconda stagione, è uscito nelle librerie il seguito, intitolato Le stagioni brevi.di unaVolume 2. L’autrice non compare però tra gli autori della serie, che sono Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini e il regista Stefano Reali, con la collaborazione alla sceneggiatura di Roberta Colombo. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.di una2:di25Francesco Falco convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano.