Rocchi: «Ecco come valutare lo step on foot. Conceicao? Non ha simulato»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il designatore Gianlucaha indicato gli errori commessi dai direttori di gioco nell’ultima giornata di Serie A, definendo quando si possa parlare di “on” e perché quella di Francisconon sia stata una simulazione. I PARAMETRI – Il designatore Gianlucaè intervenuto a Sky Sport sui temi che hanno tenuto maggiormente banco nell’ultima settimana riguardo le scelte arbitrali in Serie A. Innanzitutto, il fischietto di Firenze ha posto l’accento sui confini in cui può rientrare un caso di “on”: «La linea guida è di punire con fallo e cartellino giallo, ma il rischio è di far passare un fallo di gioco normale per qualcosa che non è. Deve esserci la contesa del pallone, tutto ciò che non è così non può essere unoon».