Maxi incidente in tangenziale: 5 feriti, sul posto ambulanze, automedica e vigili del fuoco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maxi incidente lungo la tangenziale sud di Vimercate: sul posto ambulanze, automedica, vigili del fuoco e polizia locale. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi venerdì 18 ottobre. Dalle prime informazioni diramate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sarebbero rimaste Monzatoday.it - Maxi incidente in tangenziale: 5 feriti, sul posto ambulanze, automedica e vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)lungo lasud di Vimercate: suldele polizia locale. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi venerdì 18 ottobre. Dalle prime informazioni diramate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sarebbero rimaste

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sui binari e guasto in stazione : treni cancellati e maxi ritardi sulle linee per Milano - Lunedì nero per i pendolari novaresi e del Vco diretti a Milano. Prima un guasto in stazione, poi un incidente sui binari con un treno che ha travolto e ucciso una persona, hanno mandato il tilt le linee che raggiungono il capoluogo lombardo da Novara e Domodossola. Le linee coinvolte, e... (Novaratoday.it)

Brebemi - maxi incidente in galleria. Strada chiusa e auto distrutte : è un’esercitazione - È stato attivato il Comitato Operativo per la Viabilità e un Posto di Comando Avanzato (PCA) nelle vicinanze del luogo del sinistro. Tra i partecipanti all’esercitazione figurano varie istituzioni e componenti del sistema di soccorso, tra cui la Provincia di Bergamo, la Questura, Concessioni Autostradali Lombarde (CAL), Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, ... (Thesocialpost.it)

Maxi incidente in galleria - strada chiusa e auto distrutte : ma è un'esercitazione - La strada chiusa, uno schianto tra più macchine, le vetture divelte, un principio d'incendio e diversi feriti: è questa la scena che si è presentata questa mattina nella galleria di Treviglio, sull'autostrada A35 Brebemi. Peccato che fosse finta: si è trattato di un'esercitazione degli enti che... (Bresciatoday.it)