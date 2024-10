Il più bel complimento che gli si potesse fare. Ecco cosa ha detto Laura Dern del suo collega di set nel film "Lonely Planet", Liam Hemsworth (Di venerdì 18 ottobre 2024) Che sia bello, prestante, magari anche bravo, glielo hanno detto in tanti. Ma il complimento che Laura Dern ha fatto al suo compagno di set del film Netflix Lonely Planet è sicuramente tra i migliori che Liam Hemsworth abbia mai ricevuto. Laura Dern e Liam Hemsworth in “Lonely Planet” Premessa. Laura Dern e Liam Hemsworth sono protagonisti di una commedia romantica ambientata in Marocco. Dove l’ultracinquantenne Katherine Loewe, una scrittrice di successo, si reca in un resort marocchino per terminare il suo ultimo romanzo letterario. Qui incontra il trentenne Owen Brophy. Che si invaghisce di Katherine, nonostante sia lì con la fidanzata Lily. Più i due passano del tempo insieme, più l’attrazione e il sentimento che li unisce crescono. Amica.it - Il più bel complimento che gli si potesse fare. Ecco cosa ha detto Laura Dern del suo collega di set nel film "Lonely Planet", Liam Hemsworth Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Che sia bello, prestante, magari anche bravo, glielo hannoin tanti. Ma ilcheha fatto al suo compagno di set delNetflixè sicuramente tra i migliori cheabbia mai ricevuto.in “” Premessa.sono protagonisti di una commedia romantica ambientata in Marocco. Dove l’ultracinquantenne Katherine Loewe, una scrittrice di successo, si reca in un resort marocchino per terminare il suo ultimo romanzo letterario. Qui incontra il trentenne Owen Brophy. Che si invaghisce di Katherine, nonostante sia lì con la fidanzata Lily. Più i due passano del tempo insieme, più l’attrazione e il sentimento che li unisce crescono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valentina Barbieri: «Da Chiara Ferragni a Francesca Fagnani: ora sogno un duetto al GialappaShow con Ilary Blasi» - Ha cominciato con Chiara Ferragni e le fa fatto i complimenti. Poi anche Francesca Fagnani si è divertita a condividere le sue parodie. Ora Valentina Barbieri è pronta a tornare ... (ilmessaggero.it)

Six Kings Slam, Nadal e Djokovic in campo per l'ultima sfida - "Mi sento molto supportato e amato in tutto il mondo", ha detto il maiorchino dopo la sconfitta contro Alcaraz. "Sono davvero molto fortunato ad aver avuto una carriera lunga e di successo. (rainews.it)

Milly Carlucci a La vita in diretta, succederà a Ballando: “Mi fa male il cuore” - Milly Carlucci: cosa penso dello spareggio di sabato Nella puntata di oggi de La vita in diretta si è collegata con Alberto Matano nientemeno che Milly ... (lanostratv.it)