Halloween 2024 | 5 profili da seguire su Instagram per un trucco spaventoso

si avvicina e, visto che ormai quella del 31 ottobre è una tradizione consolidata anche nel nostro Paese, sempre più persone sono in cerca di ispirazione per costumi che siano originali e non scontati.Attenzione, però: in questa particolare giornata anche il make up riveste un ruolo fondamentale, perché avere undavvero “” può fare la differenza per la riuscita di un travestimento e per farvi essere in pieno stile.Fra i trucchi preferiti ci sono, ovviamente, quelli da teschio, da maschera del Dia de los muertos, ma anche vampiri, streghe e mostri sono nella lista dei make up più ricreati: viola, rosso, nero, grigio e verde, invece alcune delle tonalità di colori più usate per creare sfumature ma anche cicatrici, rigoli di sangue, lividi e altri segni tipici della festa, che diano l’idea di un aspetto emaciato e terrificante.