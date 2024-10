“Eccolo un’ora prima della tragedia”. Liam Payne, il video girato a Buenos Aires. Poi si scopre la verità (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia della morte di Liam Payne ha sconvolto tutti. L’ex cantante degli One Direction che come gli altri membri del gruppo da anni aveva intrapreso una carriera da solista, è precipitato dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires, il CasaSur, in circostanze ancora da chiarire del tutto. Aveva 31 anni. Il cantante è morto a causa dei traumi riportati per la caduta. Lo hanno stabilito i medici che hanno effettuato l’autopsia. Secondo la tv argentina TN, gli esperti forensi Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen hanno accertato in via preliminare che Liam Payne ha subito traumi multipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne. Leggi anche: “L’aveva scoperto qualche giorno prima di morire”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notiziamorte diha sconvolto tutti. L’ex cantante degli One Direction che come gli altri membri del gruppo da anni aveva intrapreso una carriera da solista, è precipitato dal terzo piano di un albergo di, il CasaSur, in circostanze ancora da chiarire del tutto. Aveva 31 anni. Il cantante è morto a causa dei traumi riportati per la caduta. Lo hanno stabilito i medici che hanno effettuato l’autopsia. Secondo la tv argentina TN, gli esperti forensi Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen hanno accertato in via preliminare cheha subito traumi multipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne. Leggi anche: “L’aveva scoperto qualche giornodi morire”.

Liam Payne - gli agenti di polizia argentini : “Non è stato un incidente”. Ecco cosa sarebbe accaduto la notte in cui il cantante ha perso la vita - Sin da subito le cause della morte del giovane non sono state chiare, in quanto potrebbe essersi trattato sia di un fatale incidente che di un gesto volontario. In merito alle cause della morte, l’Ansa ha aggiunto che a provocare il decesso dell’artista sarebbe stata “una crisi psicotica per abuso di droghe”. (Isaechia.it)

“Liam Payne è morto per una crisi psicotica per abuso di droghe” : parlano i testimoni dell’hotel dove il cantante si è buttato dal terzo piano - Tre minuti dopo Josefina, impiegata in un ufficio adiacente all’hotel, dichiara di avere ascoltato una sirena e di essere “scesa per vedere cosa stava succedendo”. Si attendono ora i risultati degli esami “istopatologici, biochimici e tossicologici” per studiare le tracce di alcol e tossine nel sangue, negli organi e i risultati dei tamponi nasali. (Ilfattoquotidiano.it)

Morte Liam Payne - l’addio degli One Direction. Harry Styles : “Mi mancherà” - Era amichevole, amorevole e sapeva come starti vicino. L’addio di Louis Tomlison “Sono distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Gli anni spesi insieme rimarranno per sempre i più dolci della mia vita. Lui era il più importante degli One Direction, per la sua esperienza, la sua intonazione, la sua presenza scenica, il suo dono della scrittura…Grazie per averci formato ... (Dilei.it)