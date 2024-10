Dopo i primi intoppi, differenziata al 55% a Partanna e Mondello: "Entro aprile 'porta a porta' in altri 11 quartieri" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo i primi intoppi, la raccolta differenziata "porta a porta", che coinvolge circa 26 mila abitanti e 317 strade tra Partanna e Mondello, si attesta su numeri incoraggianti. "Abbiamo raggiunto il 55%", dicono quasi in coro l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi e il presidente della Rap Palermotoday.it - Dopo i primi intoppi, differenziata al 55% a Partanna e Mondello: "Entro aprile 'porta a porta' in altri 11 quartieri" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), la raccolta", che coinvolge circa 26 mila abitanti e 317 strade tra, si attesta su numeri incoraggianti. "Abbiamo raggiunto il 55%", dicono quasi in coro l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi e il presidente della Rap

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - primi allenamenti (al completo) dopo la sosta : i dubbi di formazione - Uno dei nodi da sciogliere riguarda la corsia di destra, dove Simone Inzaghi sta valutando diverse soluzioni.  PRIME INDICAZIONI – L’Inter è tornata a lavoro dopo la sosta per le Nazionali, per preparare la sfida contro la Roma in programma domenica sera. In attacco non ci sono dubbi: Lautaro Martinez, nonostante abbia svolto ieri un allenamento differenziato insieme al rientrante Mehdi Taremi, ... (Inter-news.it)

Tiro a volo - finale Coppa del Mondo 2024 : azzurri tutti in corsa dopo i primi 75 piattelli - The post Tiro a volo, finale Coppa del Mondo 2024: azzurri tutti in corsa dopo i primi 75 piattelli appeared first on SportFace. 00 italiane, saranno le donne dello Skeet. I migliori sei di ogni classifica si sfideranno nelle rispettive finali nella giornata di giovedì 17. I due leader sono seguiti a ruota da Gabriele Rossetti, oro nello Skeet misto a Parigi 2024 e di Skeet individuale a Rio de ... (Sportface.it)

«Tanto ne potete sempre fare un altro» - «Meglio ora che dopo» e altre frasi da non dire a chi perde un figlio durante la gravidanza o nei primi giorni di vita. Il BabyLoss Day ha l'obiettivo di aumentare la sensibilità delle persone anche in questo senso - A questi vanno aggiunti quelli delle gravidanze che si fermano nella parte iniziale, i neonati che muoiono durante il parto e i bimbi che vengono a mancare entro un mese dal parto. Perché il 15 ottobre si accendono candele in tutto il mondo (Getty Images) Leggi anche › Il 15 ottobre si celebra nel mondo la giornata del ... (Iodonna.it)