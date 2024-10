Bonus bebè di 1000 euro, nido, mamme lavoratrici, congedi: aiuti alle famiglie nella Manovra 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata dal governo in conferenza stampa, e attesa in Parlamento il 21 ottobre, la Manovra 2025 introduce un insieme di misure destinate a sostenere le famiglie, con particolare attenzione ai nuovi nati, al sostegno per gli asili nido e a nuove agevolazioni fiscali. Partendo dal nuovo Bonus bebè da 1000 euro, fino alle novità in tema di Bonus asilo nido. E’ poi incluso il rifinanziamento della carta spesa Dedicata a te e l’aumento del congedo parentale retribuito all’80 per cento. La Manovra dovrà essere approvata in via definitiva da Camera e Senato entro il 30 dicembre 2024, per entrare in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2025. Ecco intanto tutte le principali misure destinate al welfare familiare, con focus sui Bonus e sugli aiuti destinati ai nuclei familiari e ai figli. Leggioggi.it - Bonus bebè di 1000 euro, nido, mamme lavoratrici, congedi: aiuti alle famiglie nella Manovra 2025 Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata dal governo in conferenza stampa, e attesa in Parlamento il 21 ottobre, laintroduce un insieme di misure destinate a sostenere le, con particolare attenzione ai nuovi nati, al sostegno per gli asilie a nuove agevolazioni fiscali. Partendo dal nuovoda, finonovità in tema diasilo. E’ poi incluso il rifinanziamento della carta spesa Dedicata a te e l’aumento del congedo parentale retribuito all’80 per cento. Ladovrà essere approvata in via definitiva da Camera e Senato entro il 30 dicembre 2024, per entrare in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio. Ecco intanto tutte le principali misure destinate al welfare familiare, con focus suie suglidestinati ai nuclei familiari e ai figli.

