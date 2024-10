Avengers: Secret Wars, clamoroso: ci sarà il ritorno di QUESTO personaggio della Infinity Saga? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ritorno assolutamente inatteso potrebbe vedere la luce del giorno nel secondo dei due film sui Vendicatori in arrivo Sappiamo che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars si preannunciano come i film più grandiosi del MCU e il culmine dell'attuale Saga del Multiverso e sembra che quest'ultimo, in particolare, possa rivelarsi il film di supereroi più ambizioso di tutti i tempi in termini di scala e portata. Sebbene non siano ancora stati confermati ufficialmente i personaggi, il film dovrebbe presentare una nuova versione degli eroi più potenti della Terra insieme ai membri superstiti della squadra originale. Tuttavia, il film potrebbe presentare anche le varianti di personaggi come Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Il ritorno di Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, clamoroso: ci sarà il ritorno di QUESTO personaggio della Infinity Saga? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unassolutamente inatteso potrebbe vedere la luce del giorno nel secondo dei due film sui Vendicatori in arrivo Sappiamo che: Doomsday esi preannunciano come i film più grandiosi del MCU e il culmine dell'attualedel Multiverso e sembra che quest'ultimo, in particolare, possa rivelarsi il film di supereroi più ambizioso di tutti i tempi in termini di scala e portata. Sebbene non siano ancora stati confermati ufficialmente i personaggi, il film dovrebbe presentare una nuova versione degli eroi più potentiTerra insieme ai membri superstitisquadra originale. Tuttavia, il film potrebbe presentare anche le varianti di personaggi come Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Ildi

