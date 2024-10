Aspettando Re Lear. Preziosi sul palco a Carpi: "Un classico per genitori" (Di venerdì 18 ottobre 2024) ReLear, ovvero la metafora della condizione umana: caduta e creazione. Alessandro Preziosi dirige e interpreta ‘Aspettando Re Lear’ di Tommaso Mattei, domani (alle 21) e domenica (alle 16) al Teatro comunale di Carpi, che così inaugura la sua stagione di prosa. Da Shakespeare a Beckett, come è suo il Re Lear? "Al contrario di quanto possa suggerire il mistero del titolo non c’è citazione diretta dell’‘Aspettando Godot’ nel mio Re Lear, che parte da una considerazione critica diffusa nel mondo teatrale anglosassone, la landa desolata di Beckett comincia laddove finisce l’apocalissi del Lear di Shakespeare. Quello che li accomuna è il concetto del ‘niente’ contrapposto alla ricerca instancabile dell’umanità in sé che contraddistingue il percorso del Re che attraverso la follia ritrova se stesso e i propri sentimenti verso la figlia Cordelia". Ilrestodelcarlino.it - Aspettando Re Lear. Preziosi sul palco a Carpi: "Un classico per genitori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Re, ovvero la metafora della condizione umana: caduta e creazione. Alessandrodirige e interpreta ‘Re’ di Tommaso Mattei, domani (alle 21) e domenica (alle 16) al Teatro comunale di, che così inaugura la sua stagione di prosa. Da Shakespeare a Beckett, come è suo il Re? "Al contrario di quanto possa suggerire il mistero del titolo non c’è citazione diretta dell’‘Godot’ nel mio Re, che parte da una considerazione critica diffusa nel mondo teatrale anglosassone, la landa desolata di Beckett comincia laddove finisce l’apocalissi deldi Shakespeare. Quello che li accomuna è il concetto del ‘niente’ contrapposto alla ricerca instancabile dell’umanità in sé che contraddistingue il percorso del Re che attraverso la follia ritrova se stesso e i propri sentimenti verso la figlia Cordelia".

