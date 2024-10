Donnapop.it - Arianna Meloni e Lollobrigida si sono lasciati davvero? Vivono ancora insieme ma…

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sappiamo, qualche mese fa,, sorella della nota Giorgia, e Francescosidopo anni di relazione. Oggi, proprio come la Presidente del Consiglio e il suo ex compagno Andrea Giambruno,rimasti in ottimi rapporti, anche in virtù delle loro due figlie, Rachele e Vittoria.e Francesco si stimano e si vogliono così tanto bene da continuare a vivere, ma è tutto vero?sarebbero separati in casa, ma – di fatto – continuerebbero a condividere gli stessi spazi, vivendo sotto lo stesso tetto. La coppia risiede all’Eur, in una villetta da sogno.