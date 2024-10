Ancona avvia un piano di mobilità sostenibile con investimenti per il trasporto pubblico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il piano Urbano di mobilità sostenibile di Ancona rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere forme di trasporto ecologiche e migliorare la viabilità cittadina. L’obiettivo è di incrementare significativamente l’uso del trasporto pubblico locale e della mobilità attiva, riducendo nel contempo la dipendenza dai veicoli a motore. Questo progetto si inserisce all’interno di un contesto europeo mirato alla diminuzione delle emissioni inquinanti e alla promozione di sistemi di mobilità più sostenibili. Obiettivi del Pums per la mobilità sostenibile Il piano Urbano di mobilità sostenibile si propone di aumentare la mobilità sostenibile, passando dal 33% attuale al 48%. Il trasporto pubblico locale dovrebbe passare dal 24% al 31%, un importante passo avanti per incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Gaeta.it - Ancona avvia un piano di mobilità sostenibile con investimenti per il trasporto pubblico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlUrbano didirappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere forme diecologiche e migliorare la viabilità cittadina. L’obiettivo è di incrementare significativamente l’uso dellocale e dellaattiva, riducendo nel contempo la dipendenza dai veicoli a motore. Questo progetto si inserisce all’interno di un contesto europeo mirato alla diminuzione delle emissioni inquinanti e alla promozione di sistemi dipiù sostenibili. Obiettivi del Pums per laIlUrbano disi propone di aumentare la, passando dal 33% attuale al 48%. Illocale dovrebbe passare dal 24% al 31%, un importante passo avanti per incoraggiare l’uso di mezzi diecologici.

