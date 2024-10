Oasport.it - Tiro a volo, Tammaro Cassandro beffa Gabriele Rossetti: doppietta azzurra nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo!

(Di giovedì 17 ottobre 2024)italiana a Nuova Delhi, in India, nella specialità dellomaschiledidel2024 di: nell’ultimo attoinsegue a lungo, poi rimonta eall’ultimo piattello. La finale è tiratissima e vive praticamente sin da subito sul duello tra i due azzurri:è perfetto nella prima metà della gara, chiusa con 30/30, mentre, dopo aver mancato due piattelli nelle battute iniziali, si mette in scia al connazionale e resta in corsa per il successo. Dopo 40 piattellisi porta a -1, sul 39-38 per, con le distanze che restano immutate a 10 colpi dalla conclusione, sul 48-47. L’aggancio arriva dopo 54 piattelli a quota 51, poi quando tutto lascia presagire lo shoot-off,manca proprio l’ultimo bersaglio ela spunta per 57-56.