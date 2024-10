Gaeta.it - Stalking e incendi: il dramma di Maria tra minacce e paura a Chivasso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un inquietante episodio ha recentemente scosso la comunità di, dove, 63 anni, è stata al centro di una serie die atti di intimidazione. La situazione ha raggiunto il culmine con l’o dell’auto del suo nuovo compagno, un atto che sembra essere legato alla pericolosa relazione con il suo ex marito. Questo caso diha attirato l’attenzione della procura di Ivrea, che sta indagando sulle violenze subite dalla donna. Il rogo dell’auto e le indagini dell’Autorità Giudiziaria L’episodio più recente ha visto una Fiat Tipo, di proprietà del nuovo compagno di, andare in fiamme in una zona residenziale a nord di. Accanto al veicolo carbonizzato è stata rinvenuta una bottiglietta, ora oggetto di analisi da parte del Ris di Parma.