Sinwar, Israele ritiene di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'esercito israeliano sta verificando l'identità di tre militanti uccisi in un'operazione: uno potrebbe essere Yahya Sinwar, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre 2023 Wired.it - Sinwar, Israele ritiene di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'esercito israeliano sta verificando l'identità di tre militanti uccisi in un'operazione: uno potrebbe essere Yahya, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre 2023

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucciso Sinwar : Israele annuncia la morte del capo di Hamas - Il capo di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2017, alla guida del gruppo militante che controlla il territorio dalla morte di Ismail Haniyeh a luglio, sarebbe stato ucciso oggi da un attacco delle forze armate di Tel Aviv. . Yahya Sinwar è morto, annuncia Israele. Un combattimento attorno a un compound, annunciano le fonti militari […] Continua a leggere The post Ucciso Sinwar: Israele annuncia ... (It.insideover.com)

Israele - ucciso leader di Hamas Yahya Sinwar : morto mentre cercava di fuggire - Il suo controllo sui miliziani e la sua dedizione alla causa della resistenza lo hanno reso una figura temuta e rispettata. Yahya Sinwar è uno dei leader più influenti di Hamas, e la sua possibile eliminazione rappresenterebbe un colpo significativo per l’organizzazione. Sinwar si è distinto per la sua linea dura nei confronti non solo di Israele, ma anche di chi all’interno di Hamas si è ... (Thesocialpost.it)

«Sinwar è morto» : la conferma da Israele dopo il bombardamento a Gaza - . Yahya Sinwar, leader di Hamas, è morto in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone. Che fine ha fatto il leader degli Houthi In queste stesse ore ci sono dubbi anche su Abdul-Malik al-Houthi, leader degli Houthi in Yemen. A Saada in un bombardamento degli Stati Uniti sarebbe stato colpito un tunnel in cui si erano rifugiati ... (Open.online)